شكرا لقرائتكم خبر عن مكنش قصدي اضايق حد ومبسوطة بالقرار .. اول رد من رنيم الوليلي بعد اعتزالها الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرجت النجمة المصرية رنيم الوليلي المصنفة الأولي عالمياً لسيدات الاسكواش، في فيديوهات جديدة للرد على متابعيها وجمهورها بعد قرار اعتزالها للعبة نهائياً أمس.

وبثت الوليلي فيديوهات جديدة عبر الاستوري الشخصي لها بموقع الصور انستجرام، للتعليق على رد فعل جمهورها بقرار الاعتزال، قائلة "اعذروني لو اتأخرت في الرد، ومكنش قصدي اني اضايق حدي يا جماعة، انا فرحانة ومبسوطة وشايفة اني اخدت القرار الصح".



رنيم الوليلى

وأضافت المصنفة الاولي عالمياً في سيدات الاسكواش قائلة "متخيلة ان في ناس زعلانة لان انا عندي مثال حي هنا في البيت، شايف ان اختيار الصورة عامل كآبة للناس وغير موفق، مرة تانية بشكركم واشوفكم كلكم قريب ان شاء الله بعد ما كورونا ربنا يرفعها من العالم".

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فاجأت الوليلى، محبيها وعشاق لعبة الاسكواش أمس، بقرار اعتزالها المفاجئ حيث نشرت عبر حسابها على موقع انستجرام بوست مطول أكدت فيه اتخاذها قرار الاعتزال مؤكدة أن عليها طي تلك الصفحة من حياتها بعدما حققت إنجازات كبيرة وعاصرت أبطال عظماء، مؤكدة أن عليها التركيز مع أسرتها الصغيرة خلال الفترة المقبلة، حيث كتبت رنيم : " أعزائى أسرة الإسكواش،، فى الكام سنة اللي فاتوا ممكن أكون كتبت الكلمات دى فى دماغى يمكن ألف مرة. الاسكواش كان حياتى طوال 25 سنة ودلوقتى جاء الوقت اللى أبدأ فيه صفحة جديدة.