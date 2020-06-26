شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 26/ 6/ 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة، الموافق 26/ 6/ 2020 العديد من الأحداث الرياضية الهامة، جاء فى مقدمتها وفاة والدة خالد الدرندلي أمين صندوق الأهلي، ومحمد عواد حارس الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا، وفايلر يرفض عرضاً هولندياً بعد تجديد عقده مع الأهلي لمدة موسم.

فيديو.. الخطيب يحضر مراسم دفن والدة خالد الدرندلي أمين صندوق الأهلي

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي ومسئولو القلعة الحمراء على التوافد على مقابر الدراسة لحضور مراسم دفن والدة خالد الدرندلي أمين صندوق النادي ، السيدة هدى موسى لطفي عضو مجلس إدارة النادي الأسبق وخرج الجثمان من أحد مستشفيات الدقي وتوجه إلى مقابر الأسرة بالدراسة.

رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عرضاً من أحد الأندية الهولندية التي تلعب في الدوري الممتاز هناك بعد تجديد عقده مع الفريق الأحمر لمدة موسم خلال الساعات الماضية، عقب الاتفاق على كافة البنود التعاقدية بعد أن أبدى فايلر موافقة سابقة على البقاء داخل القلعة الحمراء بشرط موافقة أسرته وهو ما حدث بالفعل بعد الجلسة التي عقدها فايلر مع أسرته عقب سفره لسويسرا منذ أيام. فايلر يرفض عرضاً هولندياً بعد تجديد عقده مع الأهلي لمدة موسم

سيد عبد الحفيظ يطمئن على بقائه في الأهلي بعد التجديد لفايلر

ضمن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي بقاؤه في منصه بالموسم المقبل، خاصة بعد حسم ملف تجديد عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني.

محمد عواد حارس الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن محمد عواد، حارس مرمى نادى الزمالك، إصابته بفيروس كورونا، منذ قليل، وذلك بصورة رسمية عبر حسابه على موقع "تويتر"، حيث قال:"تحاليل كورونا ايجابي... دعوتكم".

الزمالك يتلقى عرضًا جديداً لضم جون أنطوى مقابل 15 مليون جنيه

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تقدم أحد الوسطاء بعرض إلى مسئولى الزمالك لضم الغانى جون أنطوى، مهاجم بيراميدز، الموسم المقبل مقابل 15 مليون جنيه، وسبق أن تلقى النادى الأبيض ترشيحات لضم المهاجم الغانى فى فترات سابقة إلا أنه لم يتم حسم أمره، خاصة أن قائمة الأجانب مكتملة بالنادى الأبيض، على أن يتم حسم المسألة بشكل نهائى بعد عرض الأمر على الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك.

عزل 5 لاعبين من دجلة لمخالطتهم مصابين بـ"كورونا" وانتظار نتيجة المسحة الثانية

اضطر مسئولو نادى وادى دجلة لعزل 5 لاعبين بعيدًا عن باقى الفريق الكروى الأول والجهاز الفنى بقيادة اليونانى نيكوديموس بابافاسيليو، لمخالطتهم بعض اللاعبون الذين تم اكتشاف اصابتهم بفيرس كورونا فى أندية أخرى وهم المقاولون والاتحاد السكندرى وإنبى وطنطا، وأعلن عنهم اتحاد الكرة، بعد أن خضعوا لإجراء المسحة الطبية الأولى.

الجونة يعلن ظهور حالة إيجابية بكورونا واجراء مسحة ثالثة للفريق

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة وكذلك الجهاز الفني والإداري والعاملين بمنظومة كرة القدم لمسحتي اختبار استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز للموسم 2019/2020 وعودة التدريبات الجماعية للفريق، وفضل نادي الجونة انتظار نتائج المسحة الثانية رغم سلبية جميع نتائج المسحة الأولى لبدء التدريبات الجماعية وبعد ظهور نتائج المسحة الثانية اليوم الجمعة تأكد وجود حالة إيجابية واحدة في النادي.

صور.. تشاتشيتش وجهاز بيراميدز يعودان إلى القاهرة

عاد الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز إلى القاهرة اليوم، الجمعة، قادما من بلاده بصحبة جهازه الفني المعاون بعد قضاء إجازة سريعة بموافقة إدارة النادي في ظل توقف النشاط، وكان في استقبال تشاتشيتش وجهازه المعاون بمطار القاهرة الدولي لدى عودتهم، شريف جمال مدير العلاقات العامة بنادي بيراميدز والذي أنهى إجراءات دخول الجهاز بجميع أفراده بأسرع وقت ممكن.

حسام البدرى يجهز 3 مطالب لاتحاد الكرة قبل جلسة الأحد

يعقد حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، اجتماعا مع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصرى لكرة القدم ، يوم الأحد المقبل بدلا من السبت، فى حضور محمد بركات مدير المنتخب للوقوف على احتياجات المنتخب الوطنى خلال المرحلة المقبلة.

شوقي غريب يناقش برنامج المنتخب الأولمبي مع اللجنة الخماسية الأحد