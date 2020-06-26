في بيان رسمي.. لاعبو الزمالك يرفضون استكمال الدوري حفاظا على الأرواح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أصدر محمود عبد الرازق "شيكابالا" وحازم إمام بيان جماعي للاعبي الفريق الكروي بنادي الزمالك بصفتهم قائدي الفريق الأبيض بشأن موقف الفريق من استئناف الدوري.

وأعلن قائدي الزمالك بالنيابة عن باقي اللاعبين عن رفض اللاعبين استكمال مسابقة الدوري المصري الممتاز في الوقت الحالي خوفا على أرواحهم وأرواح أسرهم بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا وتزايد اعداد المصابين.

وأوضح كل من شيكابالا وإمام خلال بيانهم الرسمي الذي تم ارساله لمجلس إدارة النادي بقيادة المستشار مرتضى منصور أن الإصابة بفيروس كورونا طالت أحد زملائهم، وهو محمد عواد حارس مرمى الزمالك وليس من الطبيعي أن يقوم اللاعبين بتجاهل الأمر والمشاركة في مسابقة الدوري.

وأشار ثنائي فريق الزمالك إلى أنهم ينظرون إلى مصالحهم وأسرهم مثلما ينظر البعض لمصلحته الشخصية بعودة الدوري بدون وضع أي اعتبارات لاستمرار تفشي فيروس كورونا.

وأكد اللاعبين في البيان الجماعي على عدم تقبلهم أي ضغوط للموافقة على لعب بطولة الدوري مهما كلفهم الأمر، حتى لو تم اللجوء إلى الجهات الرياضية المسئولة، حيث أن الفيفا أكد على حرية اتخاذ اللاعبين قرارهم بشأن الموافقة على اللعب من عدمها في كل البلاد، وبالتالي من حقهم رفض اللعب لحين تحسن الأوضاع، ولن يتم المجازفة بالأمر بعد إصابة زميلهم محمد عواد.