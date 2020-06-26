رسالة نارية من قائد الزمالك بعد إصابة عواد بفيروس كورونا (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

وجه حازم إمام قائد فريق الزمالك، رسالة إلى رئيس القلعة البيضاء مرتضى منصور، عقب إعلان محمد عواد حارس مرمى الفريق الأبيض إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وكان عواد أعلن عبر صفحته الرسمية "تويتر" اليوم الجمعة، إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وكتب حازم إمام عبر صفحته "انستجرام" :"السيد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، السادة الأفاضل أعضاء مجلس الإدارة، باتريس كارتيرون مدرب الفريق وأمير مرتضى المشرف على الفريق تحية طيبة.. أبلغ سيادتكم بأنني بصفتي من كباتن الفريق الأول لنادينا العريق بأنني وزملائي اللاعبين لن نضحي بحياتنا وحياة أسرنا من أجل استكمال الدوري، وإرضاء النادي الاهلي ومن يساندونه مضحيين بأرواحنا".

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وتابع :"لن ننزل الملعب قبل القضاء علي فيروس كورونا البشع أو اكتشاف مصل له ولن يرغمنا أحد على التضحية بحياتنا تحت أي ضغوط مهما كانت وخاصة بعد إصابة زميلنا محمد عواد حارس مرمي الفريق الأول بفيروس كورونا ونحن اللاعبون مستعدون الي الذهاب إلى أعلى مرحلة ومنها طلب مقابلة فخامةً رئيس الجمهورية الزعيم الوطني المحترم لنوضح لفخامتة أن هناك لجنة خماسية تضحي بأرواح ابنائك من اللاعبين من أجل إرضاء أحد الأندية..شفاك الله وعافاك يا عواد".

وكان مرتضى منصور أعلن يوم الأربعاء الماضي عن رفض ناديه استكمال مسابقة الدوري للرد على قرار اتحاد الكرة بعودة استئناف نشاط دوري we المصري من جديد.

وشهدت الفترة الماضية توقف جميع الأنشطة الرياضية في مصر بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، قبل أن يقرر رئيس الوزراء بجانب وزير الشباب والرياضة إعطاء الضوء الأخضر على عودة المسابقات.