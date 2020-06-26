المحمدي: علينا العمل والكفاح لإنقاذ أستون فيلا من الهبوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
أكد المحترف المصري أحمد المحمدي ظهير أيمن فريق أستون فيلا الإنجليزي، أن على فريقه العمل والكفاح من أجل إنقاذ النادي من الهبوط.
وأضاف المحمدي في تصريحات عبر الموقع الرسمي لناديه، اليوم الجمعة، :"أستون فيلا نادٍ عريق، واللاعبون وجميع من في النادي يريدون البقاء في بريميرليج بالموسم المقبل، علينا العمل والكفاح لإنقاذ النادي من الهبوط".
وتحدث المحمدي عن مباراة فريقه الأخيرة أمام نيوكاسل، قائلاً :"تدربنا في الفترة الأخيرة على الكرات الثابتة سواء دفاعيًا أو هجوميًا".
وأنهى :"الفريق أضاع العديد من الفرق الفرص، وكان علينا الفوز والحصول على النقاط الثلاث".
ويعاني أستون فيلا خلال هذا الموسم حيث يتواجد الفريق في الترتيب قبل الأخير برصيد 27 نقطة.
وكانت المباراة الماضية شهدت تحقيق أستون فيلا تعادلاً في الدقائق الأخيرة بهدف أحرزه المحمدي أمام نيوكاسل في لقاء انتهى بالتعادل الإيجابي (1-1).
جدير بالذكر أن أستون فيلا سيخوض لقاءً صعبًا غدًا السبت ضد وولفرهامبتون ضمن افتتاح الجولة 32 من منافسات بريميرليج.
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