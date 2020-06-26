تمهيدًا لعودة الدوري.. مدرب بيراميدز يصل القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

وصل الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، إلى القاهرة اليوم الجمعة، قادمًا من بلاده بصحة الجهاز المعاون.

وأفاد نادي بيراميدز، أن المدير الفني الكرواتي سيجتمع مع هاني سعيد المدير الرياضي بالنادي خلال الساعات القليلة المقبلة.

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ويأتي الهدف من هذه الاجتماع استعدادًا لاستئناف مباريات دوري we المصري، بعدما أعطى وزير الشباب والرياضة الضوء الأخضر على استئناف النشاط.

وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، سمح لإعادة مسابقة الدوري مجددًا بعد توقف دام أكثر من ثلاثة شهور نظرًا لتفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

جدير بالذكر أن بيراميدز يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة برصيد 32 نقطة من 18 مباراة، حيث يبتعد عن الأهلي متصدر الترتيب بفارق 17 نقطة كما يمتلك الفريق الأحمر مباراة مؤجلة أمام إنبي.