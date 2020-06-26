مرتضى منصور يطمئن على محمد عواد

أجرى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اتصالا هاتفيا بمحمد عواد حارس مرمى فريق الكرة الأول بالنادي وذلك للاطمئنان عليه عقب تعرضه للإصابة بفيروس تعرضه للإصابة بفيروس كورونا وتأكيده وقوف الإدارة بجواره حتى يتخطى هذه المحنة بسلام. وتمنى منصور، الشفاء العاجل لعواد حيث شد من أزره من أجل العودة بقوة. كما حرص الجهاز الطبي للزمالك على الاطمئنان على حارس الفريق والتأكيد على استقرار حالته من أجل التعافي سريعا.

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