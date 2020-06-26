دوري المحترفين لليد منتصف سبتمبر المقبل وإعادة تشكيل لجان الإتحاد

قرر مجلس إدارة إتحاد كرة اليد إعادة تشكيل اللجان المختلفة والتي انتهي عملها أواخر مايو المقبل مع التجديد بنفس الأسماء للجان الفنية والمسابقات عدا لجنة الحكام التي تتجه النية لتغييرها وذلك قبل وضع التصور النهائي لموعد ومكان مباريات الدور الثاني لدوري المحترفين المتبقي منه ثلاثة

جولات لإعلان بطل الموسم الحالي .

وصرح مؤمن صفا أمين صندوق الإتحاد أن اللجان المختلفة خاصة المسابقات ستقدم خطتها والجداول الزمنية للموسم الجديد بالتنسيق مع جدول الأجندة الدولية للمنتخب الوطني الذي يشرف عليه علاء السيد وفقا لإرتباطات

المنتخب الوطني وكذلك البطولات القارية والدولية حتي يتسني للإتحاد وضع مواعيد إستكمال دوري المحترفين الذي ستستأنف مبارياته خلال منتصف سبتمبر المقبل .

وكان إتحاد اليد تلقي العديد من الإيضاحات والشكاوى من الأندية المشاركة في المسابقات المختلفة بخصوص عمل التحاليل والمسحات اللازمة للاعبي الأندية وهل ستكون تحت إشراف معامل وزارة الشباب والرياضة ومن سيتحمل تكلفة إجراء المسحات اللازمة لكل لاعب .