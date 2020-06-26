بث مباشر مشاهدة مباراة اشبيلية وبلد الوليد اليوم 26-6-2020 في الدوري الإسباني

تقدم لكم بوابة الوفد خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة اشبيلية وبلد الوليد والتي ستقام اليوم الجمعة الموافق 26-6-2020 في إطار منافسات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى لكرة القدم

ومن المقرر أن تنطلق المواجهة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناتي beIN Sports HD 1 و beIN Sports HD 3 بصوت

المعلق الرياضي المتميز جواد بدة .

يدخل فريق إشبيلية وهو في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة بينما يدخل فريق بلد الوليد المباراة وهو في المركز الخامس عشر برصيد 34 نقطة بجدول الليجا .

مشاهدة مباراة اشبيلية وبلد الوليد اليوم :