نشر محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صورة من نتيجة التحليل التي خضع لها وأثبتت إصابته بفيرس كورونا. وقام عواد بنشر صورة التحليل عبر ستوري انستجرام على حسابه الشخصي. وأعلن عواد مساء اليوم الجمعة عن إصابته بفيرس كورونا بعد الخضوع لمسحة في الساعات الماضية. لمسحة في الساعات الماضية. وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد أعلن عودة بطولة الدوري يوم 25 من الشهر المقبل بعد فترة توقف طويلة قاربت على الـ4 شهور.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. عواد ينشر صورة تحاليل فيروس كورن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.