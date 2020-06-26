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تعرف على تشكيل يوفنتوس أمام ليتشي في الدوري الإيطالي

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أعلن المدير الفني ماوريسيو ساري عن تشكيل يوفنتوس أمام ليتشي في مباراة اليوم 26-6-2020 التي ستقام على على ملعب أليانز

ستاديوم (تورينو) في إطار ومواجهات الأسبوع الثامن والعشرين من بطولة الدوري الايطالي لكرة القدم.

وجاء تشكيل يوفنتوس أمام ليتشي كالآتي:

حراسة المرمى: تشيزيني

الدفاع: ماتويدي –بونوتشي –دي ليخت –كوادرادو

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الوسط: بيانيتش – أدريان رابيو –بنتانكور

الهجوم: بيرنارديسكي – –ديبالا

مشاهدة مباراة يوفنتوس وليتشي من هنا

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