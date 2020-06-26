تعرف على تشكيل يوفنتوس أمام ليتشي في الدوري الإيطالي

أعلن المدير الفني ماوريسيو ساري عن تشكيل يوفنتوس أمام ليتشي في مباراة اليوم 26-6-2020 التي ستقام على على ملعب أليانزستاديوم (تورينو) في إطار ومواجهات الأسبوع الثامن والعشرين من بطولة الدوري الايطالي لكرة القدم.
وجاء تشكيل يوفنتوس أمام ليتشي كالآتي:
حراسة المرمى: تشيزيني
الدفاع: ماتويدي –بونوتشي –دي ليخت –كوادرادو
الوسط: بيانيتش – أدريان رابيو –بنتانكور
الهجوم: بيرنارديسكي – كريستيانو رونالدو –ديبالا
مشاهدة مباراة يوفنتوس وليتشي من هنا
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