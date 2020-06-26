الاتفاق يجدد عقد البركة حتى نهاية الموسم

نجحت إدارة نادى الاتفاق السعودى في تجديد عقد خالد البركة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي، وذلك حتي نهاية الموسم. ونشر نادى الاتفاق عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا : الاتفاق يمدد مع البركة حتى نهاية الموسم. نهاية الموسم. وانضم خالد البركة صاحب ال ٢٩ عاما إلى صفوف الاتفاق بنظام الإعارة في يناير 2020 قادما من نادي أهلي جدة. وحددت لجنة المسابقات التابعة للدوري السعودي مواعيد استئناف واختتام مباريات دوري كأس الأمير استئناف واختتام مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الدرجة الأولى للمحترفين حيث تستكمل مسابقة الدوري للموسم 2019-2020 يوم الثلاثاء 4 أغسطس وتختتم الأربعاء 9 سبتمبر 2020. يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز العاشر بجدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٢٩ نقطة.

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