بث مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس وليتشي اليوم 26-6-2020 في الدوري الإيطالي

تقدم لكم بوابة الوفد الإلكترونية خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس وليتشي والتي ستقام اليوم الجمعة الموافق 26-6-2020 على ملعب أليانز ستاديوم (تورينو) في إطار ومواجهات الأسبوع الثامن والعشرين من بطولة الدوري الايطالي لكرة القدم . ستنطلق المباراة في تمام الـ 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 الحاصلة على حقوق بث الكالتشيو الإيطالي في منطقة الشرق الأوسط. يدخل اليوفي المباراة وهو في صدارة جدول ترتيب برصيد 66 نقطة بينما يدخل ليتشي اللقاء محتلا المركز الثامن عشر برصيد 25 نقطة. الدوري الإيطالي برصيد 66 نقطة بينما يدخل ليتشي اللقاء محتلا المركز الثامن عشر برصيد 25 نقطة. وجاء تشكيل يوفنتوس أمام ليتشي كالآتي: حراسة المرمى: تشيزيني Advertisements الدفاع: ماتويدي –بونوتشي –دي ليخت –كوادرادو الوسط: بيانيتش – أدريان رابيو –بنتانكور الهجوم: بيرنارديسكي – كريستيانو رونالدو –ديبالا مشاهدة مباراة يوفنتوس وليتشي اليوم بث مباشر:

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