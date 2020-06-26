طبيب الزمالك : عواد أصيب بكورنا بالصدفة ولا يشغر بأي أعراض وسيخضع للعزل المنزلي

كشف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن حالة حارس مرمى الفريق محمد عواد مستقرة وانه سيخضع للعزل المنزلي لمدة 14 يوم . واوضح طبيب الزمالك في تصريحات له اليوم أنه تواصل مع محمد عواد مؤكدا انه لا يعاني من أي اعراض ولكنه أكتشف اثابته بالفيروس بعد عمل مسحة طبية . وتابع بانه طالب اللاعب بالالتزام بالبرنامج العلاجي والخضوع لعزل منزلي لحين اجراء مسحة ثانية بعد أسبوعين . وكان حارس الزمالك محمد عواد قد اعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواثل الاجتماعي "تويتر" اصابته بفيروس كورونا .

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