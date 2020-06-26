اللجنة الطبية بالجبلاية تضع 5 شروط احترازية لمعسكرات المنتخبات الوطنية

وضعت اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان ٥ اشتراطات طبية لتطبيقها في معسكرات المنتخبات الوطنية. تتمثل الاشتراطات فيما يلي: - إجراء التحاليل اللازمة وقياس درجة الحرارة قبل المعسكرات . - إقامة كل لاعب في غرفة بمفرده. Advertisements - توفير غرفة عزل داخل المعسكر. - وسيلة نقل ثابتة للاعبين وتطهيرها باستمرار. - استبعاد أي لاعب تظهر عليه أعراض كورونا.

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