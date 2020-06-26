اصابة حارس الزمالك “محمد عواد” بـ”فيروس كورونا”

أعلن حارس مرمى الزمالك محمد عواد، اصابته بـ”فيروس كورونا”، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقال محمد عواد في تغريدة نشرها منذ قليل، عبر حسابه على موقع تويتر: “تحاليل كورونا ايجابي.. دعواتكم”.

ورفض رئيس الزمالك مرتضى منصور، خضوع لاعبيه لإجراء المسحة الطبية الخاصة بـ”فيروس كورونا” قائلا أن اللاعبين خائفون ولا يريدون مغادرة منازلهم.

يذكر أن التغريدة التي نشرها حارس الزمالك محمد عواد، وكشف من خلالها اصابته بـ”فيروس كورونا“، تفيد بوجوده في محافظة البحر الاحمر، ويبدو أن اللاعب يقضي اجازته هناك.

وأعلن الزمالك في بيان رسمي انسحابه من بطولة الدوري المصري الممتاز، وعدم استكمال مباريات الموسم الحالي خوفا من اصابة لاعبيه بـ”فيروس كورونا”.

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