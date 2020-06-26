رسميًا .. بي ان سبورت تستعيد حقوق بث الدوري الايطالي

أعلنت مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية استعادة حقوق بث الدوري الايطالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل رسمي مساء اليوم الجمعة.

وكانت بي ان سبورت اعتذرت الاسبوع الماضي عن بث مباريات الدوري الايطالي لعدم توصلها لاتفاق يقضي بنقل ما تبقى من مباريات هذا الموسم بسبب مشكلة مع رابطة الاندية المحترفة والقنوات المالكة لحقوق توزيع المباريات.

وقالت القناة الاخبارية لقناة بي ان سبورت مساء اليوم الجمعة إن بداية عودة بث المباريات سيكون بلقاء “يوفنتوس وليتشي” لحساب الجولة ال28 من السيري آ.

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واحتفل الاعلامي المغربي اشرف بن عياد، مراسل بي ان سبورت في برشلونة، بخبر عودة الدوري الايطالي الى شاشة القناة من جديد قائلاً عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر “الدوري الايطالي في قنواتكم الغالية بي ان سبورت انطلاقًا من الليلة”.

وأكدت مصادر الخليج 365 في قطر، تمكن بي ان سبورت من الحصول على دعم مالي ضخم من “الديوان الاميري” لدفع القسط الثالث من حقوق بث الدوري الايطالي هذا الموسم، إلا أن الموسم المقبل سيتم الاستغناء عن بث البطولة لعدم نية بي ان سبورت في تسديد قيمة النقل الموسم المقبل، بعدما سددت بالكاد تكاليف هذا الموسم 2020/2019.

وتجدر الاشارة الى أن القناة الرياضية السعودية تستعد للمنافسة على حقوق البث الايطالي بدءًا من الموسم المقبل 2021/2020.

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