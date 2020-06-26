بث مباشر | شاهد مباراة يوفنتوس وليتشي في الدوري الايطالي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو لاستضافة”يوفنتوس” نظيره “ليتشي” ضمن أهم مباريات اليوم الجمعة 26 يونيو 2020 في الجولة الـ 28، بالدوري الايطالي “السيري آ”.

تُذاع مباراة “يوفنتوس وليتشي” على قناة سي بي سي سبورت الاذربيجانية، وقناة سبورت تي في 2 البرتغالية، كما تنقل على قناة بريمير سبورتس 1 الأرلندية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، 19:45 بتوقيت جرينتش، على ملعب نادي يوفنتوس “أليانز ستاديوم” بمدينة تورينو.

يحتل “يوفنتوس” صدارة جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 66 نقطة، بفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الثاني والمنافس المباشر له على الاسكوديتو “لاتسيو” الذي خسر الجولة الماضية امام “أتالانتا” في مباراة مثيرة بنتيجة (3-2)، وبفارق 8 نقاط عن المركز الثالث الذي يحتله “الإنتر”.

ويغيب عن البيانكونيري اليوم كل من “أليكس ساندرو، جورجيو كيليني، دانيلو، دي تشيليو، وسامي خضيرة”.

Advertisements

في المقابل ينافس نادي “ليتشي” على النجاة من الهبوط إلى الدوري الإيطالي الدرجة الثانية “سيري بي”، إذ يقبع في المركز الـ 18 برصيد 25 نقطة، وبفارق الأهداف عن صاحب المركز الـ17 “جنوى”، وبفارق نقطة واحدة عن المركز الـ16 الذي يحتله “سامبدوريا”.

اخر 5 مواجهات بين الفريقين، حقق “يوفنتوس” الفوز في مناسبتين، بينما انتصر “ليتشي” مرة واحدة، وانتهت مباراتين بالتعادل الإيجابي.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر فيديو لمباراة يوفنتوس وليتشي اليوم

..