أشرف حكيمي يتمرد على ريال مدريد ويستمع لعرض إيطالي

فجرت شبكة "سكاي سبورت" الناطقة بالإيطالية، مفاجأة من العيار الثقيل، بالكشف عن موقف الدولي المغربي أشرف حكيمي من العودة إلى ناديه ريال مدريد، وذلك قبل أسبوع من انتهاء إعارته الطويلة مع إعارة، التي بدأها منتصف العام قبل الماضي.



وجاء تقرير الشبكة العالمية، بالتزامن مع معلومة كان قد انفرد بها البرنامج التلفزيوني الشهير “إلشيرنغيتو”، تُفيد بأن الشاب البالغ من العمر 21 عاما، أبلغ إدارة النادي الميرينغي من خلال وكيل أعماله، بأنه لا يرغب في العودة إلى معقل الملوك بعد نهاية التزامه مع أسود الفيستيفاليا، وذلك لخوفه على مستقبله، في ظل وجود داني كاربخال، الذي يثق فيه المدرب زين الدين زيدان أكثر من أي لاعب آخر في مركز المدافع الأيمن.



وقالت “سكاي”، إنه بعد أقل من ثمانية أشهر من ليلة حكيمي الاستثنائية أمام إنتر في دوري مجموعات أبطال أوروبا، عندما قاد البوروسيا لقلب الطاولة على الأفاعي، بتسجيل هدفين في الفوز بنتيجة 3-2 بعد التأخر بهدفين نظيفين في الشوط الأول، أصبح النيراتزوري الآن على بعد خطوة من التوقيع مع أسد أطلس اليافع.



وبحسب التقرير، فهناك ثلاثة عروض على طاولة وكيل أعمال حكيمي، لكنه فضل الاستماع لعرض أفاعي “جوزيبي مياتزا”، وذلك على حساب عملاق البوندسليغا بايرن ميونخ وبطل البريمرليغ العامين الماضيين مانشستر سيتي، مع تلميحات بأن المدير الرياضي لإنتر بيبي ماروتا، في طريقه للتوصل إلى اتفاق مع مسؤولي الريال، لإبرام الصفقة مقابل رسوم لن تزيد بأي حال عن الأحوال عن 40 مليون يورو، بخلاف راتب اللاعب السنوي، الذي سيصل لنحو خمسة ملايين من نفس العملة.



وقبل هذه الأنباء، كان بوروسيا دورتموند، قد أعلن بشكل رسمي ضم الظهير الأيمن البليجيكي توماس مونييه في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، ليحل محل أشرف حكيمي، الذي خطف الأنظار طوال فترة إعارته في “سيغنال أيدونا بارك”، بتسجيل 12 هدفا وصناعة 17 من مشاركته في 53 مباراة في مختلف المسابقات.

