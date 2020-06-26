رياضة | تحرك جديد من الأهلي في صفقة رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تحرك جديد من الأهلي في صفقة رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل النادي الاهلي في مفاوضات رسمية جديدة مع نادي هيديرسفيلد من أجل حسم صفقة التعاقد مع رمضان صبحي أو مد فترة إعارة اللاعب.