رياضة | تحرك جديد من الأهلي في صفقة رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تحرك جديد من الأهلي في صفقة رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
دخل النادي الاهلي في مفاوضات رسمية جديدة مع نادي هيديرسفيلد من أجل حسم صفقة التعاقد مع رمضان صبحي أو مد فترة إعارة اللاعب.
ويكثف مسؤولي النادى الأهلى المفاوضات مع إدارة هيدرسفيلد تاون الانجليزي لحسم ملف الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
ويرغب النادى الأهلى فى الحفاظ على رمضان صبحي خاصة أن اللاعب أحد الركائز الأساسية فى تشكيل المدرب السويسري رينيه فايلر .
وكان رمضان صبحي قد تألق خلال العام الماضي وقاد منتخب مصر الأولمبي للتتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام وتأهل لدورة الألعاب الأولمبية .