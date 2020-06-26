رياضة | قائد الزمالك يفجر مفاجأة كبرى بشأن موقفه من استئناف الدوري

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر قائد الزمالك يفجر مفاجأة كبرى بشأن موقفه من استئناف الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف حازم إمام ظهير فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن موقف لاعبي الأبيض النهائي من إستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم ٢٠١٩ / ٢٠٢٠.

وكتب قائد القلعة البيضاء عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام :" السيد المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السادة الأفاضل اعضاء المجلس، مستر كارتيرون المدير الفني، الاستاذ امير مرتضي منصور المشرف علي فريق الكرةً.

ابلغ سيادتكم بأنني بصفتي من كباتن الفريق الاول لنادينا العريق بأنني وزملائي اللاعبين لن نضحي بحياتنا وحياة أسرنا من اجل استكمال الدوري وارضاء النادي الأهلي ومن يساندونه مضحيين بارواحنا فلن ننزل الملعب قبل القضاء علي فيروس كورونا البشع أو اكتشاف مصل له ولن يرغمنا احد علي التضحية بحياتنا تحت أي ضغوط مهما كانت وخاصة بعد اصابة زميلنا محمد عواد حارس مرمي الفريق الاول بفيروس كورونا ونحن اللاعبون مستعدون للذهاب إلى أعلى مرحلة ومنها طلب مقابلة فخامةً رئيس الجمهورية الزعيم الوطني المحترم لنوضح لفخامتة ان هناك لجنة خماسية تضحي بارواح ابنائك من اللاعبين من اجل ارضاء أحد الاندية.. شفاك الله وعافاك يا عواد".

وقد تعرض محمد عواد حارس الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك للإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث أعلن اللاعب عن إيجابية تحليله بعد أن تعرض لوعكة صحية خلال الأيام القليلة الماضية.