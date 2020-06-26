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رياضة | موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

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كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة المقبلة في والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق ريال مدريد مع نظيره فريق إسبانيول يوم الأحد المقبل 28 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإسباني.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد إسبانيول :-

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس عن إذاعتها لتلك المباراة بين فريق ريال مدريد وفريق إسبانيول عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD.

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ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني :-

ويحتل فريق ريال مدريد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 68 نقطة وبفارق المواجهات المباشرة فقط عن فريق صاحب المركز الثاني والذي يملك نفس الرصيد من النقاط.

موعد مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول :-

وسوف تقام المباراة بين ريال مدريد وفيق إسبانيول في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

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