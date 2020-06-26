رياضة | جمال بلماضي يرفض تدريب منتخب الإمارات

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر جمال بلماضي يرفض تدريب منتخب الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية اليوم أن مدرب منتخب الجزائر جمال بلماضي، رفض تدريب منتخب الإمارات بعد أن قدموا عرضا ضخما للمدير الفني لمحاربي الصحراء.

ونقل الموقع الإخباري " سبورتس نيوز ديزاد" عن مصادر وصفها بـ" الموثوقة " قولها إن مسؤولا كبيرا في الاتحاد الإماراتي ظل على تواصل مع بلماضي، لعدة أشهر بهدف إقناعه بتدريب المنتخب " الأبيض".

وأوضحت المصادر، أن ذات المسؤول اقترح على بلماضي، راتبا ضخما يتجاوز 500 ألف يورو شهريا، بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى المغرية جدا.

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وكان هذا العرض سيجعل بلماضي، واحدا من بين المدربين الأعلى أجرا في العالم، بحسب الموقع الإخباري.

لكن بلماضي، اعتذر عن عدم قبول هذا العرض الذي لا يرفض لعزمه مواصلة مغامرته مع " الخضر" بهدف بلوغ مونديال قطر 2022، وتقديم بطولة تاريخية.

يذكر أن خير الدين زطشي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، قال في مقابلة مع الإذاعة الجزائرية الثلاثاء الماضي، أن بلماضي تلقى العديد من العروض، مؤكدا بقائه حتى نهاية عقده بعد مونديال 2022.