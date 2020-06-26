رياضة | الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهر نادي الزمالك اهتمام كبير بالتعاقد مع عبد الله بكري نجم نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم خط الدفاع بالفريق الموسم المقبل.

واقترب الزمالك بالفعل من انهاء الاتفاق مع مسؤولي نادي بيراميدز لضم عبد الله بكري في الصيف المقبل ولكن يتبقى شرط وحيد لحسم الصفقة.

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وتواصلت إدارة الزمالك مع بكري في الساعات القليلة الماضية لمعرفة موقفه من الانضمام للفريق والذي أبدى ترحيب كبير بذلك وأبلغ مسئولو بيراميدز أنه يرغب في الانضمام إلى الأبيض في نهاية الموسم.

ولا يمانع بيراميدز في بيع عبد الله بكري للزمالك في الميركاتو الصيفي القادم ولكن مقابل 16 مليون جنية أو 10 مليون جنية بالاضافه إلى محمد عبد الغني مدافع الأبيض.

ويرفض مسئولو القلعة البيضاء فكرة رحيل عبد الغني عن الفريق في نهاية الموسم لذلك سيحاولوا التفاوض من جديد مع نادي بيراميدز للتوصل إلى اتفاق مناسب لضم بكري.