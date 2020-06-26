رياضة | شوبير يكشف مفاجأة بشأن تمديد عقد فايلر مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر شوبير يكشف مفاجأة بشأن تمديد عقد فايلر مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمي الأهلى السابق والمنتخب الوطني، إن إدارة المارد الأحمر توصلت لقرار نهائى مع السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، لتمديد عقده لمدة موسم آخر.

وقال شوبير، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "انفراد.. الأهلى يتوصل لاتفاق نهائى مع فايلر".

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وكان السويسري رينيه فايلر قد اجل تجديد عقده، لحين استشارة اسرته، وسافر إلى سويسرا لقضاء إجازة مع عائلته.

وأكد مصدر داخل القلعة الحمراء:" أن فايلر وجهازه المعاون سيحصل فى عقده الجديد مع النادي الأهلى على على 300 الف دولار شهريًا، بزيادة 68 ألف دولار شهريًا، وكان الجهاز الفنى يتقاضى 232 ألف دولار شهريًا".

ويحتل الأهلي بقيادة السويسري صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة، جمعهم من 16 انتصار وتعادل وحيد ولم يتلقى الهزيمة حتى الآن في أي مباراة.