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رياضة | نجم نابولي يقترب من مانشستر سيتي

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كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم نابولي يقترب من مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن السنغالي خاليدو كوليبالي نجم نابولي الإيطالي يستعد للإنضمام إلى صفوف مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفاد صحيفة إل ماتينو الإيطالية بأن كوليبالي البالغ من العمر 29 عامًا سينضم إلى مانشستر سيتي مقابل 80 مليون يورو بعقد تبلغ مدته 5 مواسم.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن العديد من الأندية ترغب الحصول على خدمات كوليبالي على رأسها ومانشستر يونايتد الإنجليزيين ولكن يبدو أن مانشستر سيتي هو الأقرب في الفوز بخدمات النجم السنغالي.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن خاليدو كوليبالي يلعب في صفوف نابولي منذ عام 2014 وخاض مع الفريق الإيطالي 236 مباراة في جميع البطولات وسجل 10 أهداف وصنع 5 أهداف آخرين.

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