رياضة | باريس سان جيرمان يخطط لخطف نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يخطط لخطف نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن باريس سان جيرمان الفرنسي من أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد مع الياباني تاكيفوسا كوبو نجم ريال مدريد الإسباني والمعار إلى ريال مايوركا حتى نهاية الموسم الحالي.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن حوالي 29 ناديًا يرغبون في التعاقد مع كوبو على رأسهم آياكس الهولندي وميلان ولاتسيو الإيطاليين وريال بيتيس الإسباني وسيلتك الأسكتلندي بالإضافة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان قدم للنجم الياباني الشاب عرضًا يحصل بموجبه على 4 ملايين يورو كراتب في الموسم الواحد ولكن كوبو رفض العرض.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد لا ينوي الاستغناء عن النجم الياباني البالغ من العمر 19 عامًا والذي يلقب بميسي اليابان علمًا بأن الشرط الجزائي في عقده يبلغ 250 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن كوبو إنضم إلى ريال مدريد في صفقة مجانية في 2019 وكان قد لعب في أكاديمية برشلونة فترة مابين 2011 حتى 2015 وخاض مع ريال مايوركا 29 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 3 أهداف آخرين.