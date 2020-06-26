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رياضة | بيراميدز يستأنف تدريباته القوية استعدادا للدوري

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كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يستأنف تدريباته القوية استعدادا للدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استأنف فريق الكرة بنادي بيراميدز تدريباته القوية اليوم، الجمعة بملعب الدفاع الجوي، استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز نهاية شهر يوليو المقبل.

كان الفريق حصل على راحة بالأمس الخميس بعد إجراء المسحة الثانية للاكتشاف المبكر لفيروس طبقا لاشتراطات اللجنة الطبية باتحاد الكرة وجاءت سلبية مثلما كانت المسحة الأولى.

وخاض الفريق مرانه على ٣ مجموعات تطبيقا لمبدأ التباعد الاجتماعي تحت إشراف الجهاز الفني وبمتابعة الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي، ومع ترتيب الإجراءات الوقائية المشددة.

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