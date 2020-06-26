رياضة | الأهلي يواجه أزمة في التعاقد مع صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يواجه أزمة في التعاقد مع صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن مسئولي المقاولون العرب رفضوا جميع محاولات إدارة الأهلي من أجل الحصول على خدمات طاهر محمد طاهر نجم هجوم المقاولون العرب على سبيل الإعارة لمدة موسم أو موسمين مع وجود بند أحقية الشراء في عقده.

وتمسكت إدارة المقاولون العرب محسن صلاح رئيس النادي بالحصول على 40 مليون جنيه مقابل التخلي عن طاهر محمد طاهر إلى الأهلي وذلك عقب الحصول على موافقة مجلس الإدارة على العرض.

وقام محسن صلاح رئيس المقاولون العرب برفض فكرة الإعارة في الوقت الراهن وذلك نظرًا لحاجة النادي للحصول على أموال والاستفادة المادية من الصفقة خصوصًا وأنه كان هناك اتجاه كبير لتسويقه في قارة أوروبا لكن رغبة طاهر محمد طاهر في ارتداء قميص الأهلي جعلت مجلس إدارة المقاولون العرب يتراجع عن قراره ويوافق على بيعه داخل مصر.

وأخبر محسن صلاح رئيس المقاولون العرب مسئولي الأهلي في الفترة الأخيرة برغبته في الحصول على 40 مليون جنيه بالإضافة إلى بعض اللاعبين من صفوف المارد الاحمر على سبيل الإعارة ولكن الأهلي لم يحسم موقفه من الصفقة حتى الآن.