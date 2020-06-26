رياضة | نجم بروسيا دورتموند يرفض العودة إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم بروسيا دورتموند يرفض العودة إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن المغربي أشرف حكيمي نجم ريال مدريد الإسباني المعار إلى بروسيا دورتموند الألماني يرفض العودة إلى صفوف النادي الملكي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد برنامج التشيرنجيتو الإسباني أن حكيمي قرر بنسبة كبيرة عدم العودة إلى صفوف ريال مدريد على الأقل في الموسم المقبل.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن بروسيا دورتموند كان قد أعلن في وقت سابق عن رغبته في استمرار النجم المغربي المتألق في صفوفه لموسم آخر.

Advertisements

وأوضح البرنامج الإسباني أنه في الوقت الحالي هناك مؤشر على عدم استمرار حكيمي مع بروسيا دورتموند وهو تعاقد النادي الألماني مع البلجيكي توماس مونييه الذي يلعب في نفس مركز حكيمي.

وأفاد البرنامج الإسباني بأن حكيمي يخشى من عدم الاعتماد عليه كلاعب أساسي في ريال مدريد وذلك بسبب تواجد كلا من داني كارفخال ووجود مارسيلو وميندي في مركز الظهير الأيسر.

وذكر البرنامج الإسباني أن حكيمي يحظى باهتمام العديد من الأندية الأخرى أبرزها يوفنتوس وإنتر ميلان الإيطاليين وبايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي.