شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 16 لاعبًا بدوري السلة الأمريكي للمحترفين بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت رابطة دوري السلة الأمريكي للمحترفين، اليوم، الجمعة، إن 16 لاعبًا أصيبوا بفيروس كورونا قبل نحو شهر من استئناف موسم 2020.

وأوضحت الرابطة، في بيان: «أي لاعب تثبت إصابته سيبقى في العزل الذاتي حتى يستوفى معايير الصحة والسلامة ويمنحه طبيب الضوء الأخضر للعودة».

والحالات 16 بين 302 من اللاعبين خضعوا لاختبارات في 23 يونيو. ولم تكشف الرابطة عن أسماء المصابين.

وكانت الرابطة كشفت، الأربعاء الماضي، عن إصابة جاباري باركر وأليكس لين ثنائي سكرامنتو كينجز ومالكولم بروجدون لاعب إنديانا بيسرز بفيروس كورونا.

لكن لم يتضح على الفور متى خضعوا لاختبارات.

وقال باركر في بيان: «اكتشفت إصابتي بفيروس كورونا قبل عدة أيام وبدأت على الفور العزل الذاتي في شيكاجو، حيث أنا الآن. أتابع عملية التعافي وأنا بحالة جيدة. أتطلع للانضمام إلى زملائي عند استئناف الموسم في أورلاندو».

وكتب لين في حسابه في إنستجرام أنه مصاب بالفيروس فيما أكد بروجدون الأمر، في بيان أصدره، بيسرز في تويتر.

Advertisements

ويعود الدوري، الذي توقف في 11 مارس بعد اكتشاف إصابة رودي جوبير، لاعب يوتا جاز بفيروس كورونا، في ديزني وورلد بفلوريدا في 31 يوليو.

ويشارك 22 فريقا من بين 30 ناديا في البطولة عند استئناف المنافسات من أجل تحديد 16 فريقا سيشاركون في الأدوار الإقصائية التي تقام على أساس الأفضل في سبع مباريات على أن تختتم المسابقة في موعد أقصاه 12 أكتوبر.