«رونالدو» و«ديبالا» يقودان هجوم يوفنتوس في مواجهة ليتشي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ليتشي، في المباراة التي تجمع الفريقين في العاشرة إلا الربع من مساء اليوم الجمعة، على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإيطالي لكرة القدم. وجاء تشكيل يوفنتوس كالتالي: حراسة المرمى: تشيزني. الدفاع: كوادرادو- دي ليخت- بونوتشي- ماتويدي. الوسط: بيانيتش- رابيو- بينتانكور. الهجوم: بيرنارديسكي- ديبالا- رونالدو. Advertisements ويجلس على مقاعد البدلاء: بوفون- بينسوجليو- روجاني- ويزلي- رامسي- موراتور- دوجلاس كوستا- هيجواين- أوليفيري. الوضع في مصر

اصابات 61,130

تعافي 16,338

وفيات 2,533

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