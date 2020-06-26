شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يستأنف تدريباته استعدادًا لاستئناف الدوري الممتاز (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، تدريباته القوية اليوم الجمعة، بملعب الدفاع الجوي، استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز نهاية شهر يوليو المقبل.

كان الفريق قد حصل على راحة أمس الخميس، بعد إجراء المسحة الثانية للاكتشاف المبكر لفيروس كورونا طبقا لاشتراطات اللجنة الطبية باتحاد الكرة وجاءت سلبية مثلما كانت المسحة الأولى.

وخاض الفريق مرانه على 3 مجموعات تطبيقا لمبدأ التباعد الاجتماعي تحت إشراف الجهاز الفني وبمتابعة هاني سعيد المدير الرياضي، ومع ترتيب الإجراءات الوقائية المشددة.