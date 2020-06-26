شكرا لقرائتكم سامح يوسف: حسام حسن تعرض للظلم بالرحيل عن الزمالك وكنت شاهدا على واقعة الصفاقسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سامح يوسف لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك سابقاً أن حسام حسن المدير الفني السابق لفريق المصري البورسعيدي تعرض لظلم في أزمة الرحيل من القلعة البيضاء.

وقال سامح يوسف خلال استضافته ببرنامج "أخبارنا" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية أن حسام حسن تعرض لضغوط شديدة من جماهير الصفاقسي هناك وهاجموه بشدة وكان منطقياً التماس العذر للضغوط التي تعرضنا لها كلاعبين وأنا شاهد على كل الأحداث وكنت أتمنى بقاءه في الفريق.

وعن أسعار اللاعبين في مصر أكد سامح يوسف أن هناك لاعبين كثيرين في مصر لا يستحقون الأموال التي تدفع فيهم من الأندية خلال الفترة الحالية وأن الأرقام مبالغ فيها بشكل مستفز.

واستطاع سامح يوسف ان يحقق لقب الدوري المصري الممتاز بالإضافة الى البطولة العربية موسم 2003 – 2004 مع الزمالك وشهدت مسيرته مع الفريق الأبيض العديد تسجيل العديد من الأهداف المميزة.

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ويعمل حاليا سامح يوسف مدربا بقطاع الناشئين في نادي المقاولون العرب الذي سبق وأن انضم منه لنادي الزمالك في بداية الألفية الجديدة.

وقال يوسف أن الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي استطاع ان يحقق كل هذا الفارق من خلال ايمانه بأن عمله لاعب كرة قدم وأنه لو استمر في مصر لم يكن يصل الى هذه المكانة التي نتشرف بها.

وتابع: نجحت في الابقاء على الاتحاد السكندري في الدوري بهدف من ضمن 6 أهداف سجلتها بعدما انتقلت اليه من المقاولون العرب حيث قضيت في الزمالك نحو 3 مواسم توجت فيها ببطولتين وشاركت في تتويج الدوري عام 2004 بالمشاركة في 25 مباراة من أصل 26 وكنت وقتها جوكر مع المدير الفني الشهير فينجادا.