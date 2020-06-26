شكرا لقرائتكم أحمد رفعت: الأهلى سابنى بعد علمه بزملكاويتى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد رفعت لاعب الاتحاد السكندري إنه كان قريبا من الانضمام للنادى الأهلى ولكن الأخير تخلى عن اللاعب بعد علم بانتمائه للزمالك.

أضاف رفعت في نصريحات تلفزيونبة لقناة أون تايم سبورتس :" شرف لأى لاعب ارتداء قميص الأهلى ولكنى زملكاوي وكنت رايح الأهلي قبل الانضمام للزمالك لكني صرحت بأني زملكاوي ولهذا تراجع الأهلي".

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تابع لاعب الاتحاد السكندري:" الفوز بالسوبر مع الزمالك على حساب الأهلى له ذكريات لاتنسي وأنا لم أحصل على فرصتى مع الزمالك".

وواصل رفعت:" بكيت بسبب رفض إنبي خوض تجربة الاحتراف الخارجي مقولة الفتى المدلل لرئيس نادى الزمالك مرتضى منصور تشعرنى بالسعادة".