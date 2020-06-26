شكرا لقرائتكم مصدر بالزمالك يكشف تفاصيل إصابة محمد عواد بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر بفريق الزمالك عن تفاصيل إصابة محمد عواد حارس مرمى الفريق الأبيض بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إعلان الحارس للمسألة بشكل رسمى عبر حسابه على موقع "تويتر".

وأكد المصدر أن اللاعب كان يقوم بشراء بعض المستلزمات الخاصة به ليقوم بعد ذلك بإجراء فحص فيروس كورونا الذى يتم إجرائه وهو متواجد فى السيارة، من أجل الاطمئنان على نفسه وفوجئ بعد الخضوع للمسحة بأن نتيجة التحاليل إيجابية.

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وأوضح المصدر أن الحارس لا يعاني من أي أعراض ولم يخالط أي حالة مصابة بالفيروس في الفترة الماضية وحالته مستقرة ويتواصل مع الجهاز الطبي للفريق برئاسة الدكتور محمد أسامة في الساعات لقليلة الماضية، على أن يخضع لبروتوكول العلاج في الفترة الحالية مع الالتزام بالعزل المنزلي.

فى الوقت الذى أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أن مجلس إدارة ناديه قررعدم استكمال مسابقة الدورى لهذا الموسم، بعد التشاور مع الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى كارتيرون، والدكتور محمد أسامة طبيب الفريق.

وكشف رئيس نادى الزمالك، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن اجتماع مجلس الإدارة شهد اتخاذ قرار عدم استكمال الدورى بعد الاستماع للرأى الطبى من الدكتور محمد أسامة وكذلك الفرنسى كارتيرون وأيضا أمير مرتضى المشرف على الكرة والذين اتفقوا على صعوبة العودة واستئناف الدورى فى ظل الظروف الحالية.