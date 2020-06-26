شكرا لقرائتكم طارق سليمان: افتعلت مشاكل كانت السبب في رحيلي عن حراسة مرمى الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي السابق، أنه حصل على فرصته الكاملة في الأهلي و أنه افتعل مشاكل في غير توقيتها تسببت في رحيله من النادي الأهلي.

وتابع سليمان في تصريحات تليفزيونية، اليوم الجمعة، لقناة أون تايم سبورت: "حينما كنت لاعبا شاركت في مسابقة الغالب مستمر التى ترعاها إحدى الشركات في شهر رمضان بدون إذن من إدارة الأهلي".

وتابع حارس الأهلي السابق: "لعبت في مركز حراسة المرمى لحبي لهذا المركز وأهميته الكبيرة، لم يجبرني أحد على اختيار هذا المركز وعمري ما فكرت في اللعب في مركز آخر".

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وفي وقت سابق، أكد طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادي الأهلي سابقاً أنه تلقى عرضاً للانضمام الى الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول الا أنه لا يعرف السبب وراء استبعاد ترشيحه.