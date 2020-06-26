شكرا لقرائتكم طارق سليمان: طولان أول ما شاف جسمي قال حتى لو مش بيعرف يلعب كورة لازم نعلمه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي السابق، أنه تلقى عرضا من نادي الزمالك وهو في سن الـ13 عاما، موضحا أنه كان يلعب ضمن صفوف نادي الزعفران وطلب النادي 25 ألف جنيه مقابل الانتقال لصفوف القلعة البيضاء.

وتابع سليمان في تصريحات تليفزيونية، اليوم الجمعة، لقناة أون تايم سبورت:" الزمالك جاء لخوض مباراة ودية مع فريق الزعفران، واصطحبني شخص من النادي إلى مدرب الزمالك وقتها وكان حلمي طولان في موسم 1986، ولكن المفاوضات توقفت بسبب سفر طولان للخارج ةوترك المهمة الفنية للزمالك".

وكشف طارق سليمان كواليس لقائه الأول مع طولان:" الكابتن حلمي طولان أول ما شاف تكويني الجسماني قال ده حتى لو مش بيعرف يلعب كورة نعمله".

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في سياق مختلف، اقتربت لجنة لقب نادي القرن في الزمالك برئاسة المستشار احمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك من وضع الرتوش النهائية علي الملف الذي سيتم ارساله للمحكمة الرياضية الدولية للحصول علي لقب نادي القرن الافريقي، وقال مصدر داخل اللجنة انه سيتم ارسال الملف كاملا الي المحكمة الرياضية الدولية في الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل، عقب عرضه علي المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك والمشرف علي الملف.

كما أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، إن الاجتماع الذى عقد أمس لمجلس الإدارة مع إدارة الكرة والفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، تم التوصل خلاله إلى رفض مجلس إدارة الزمالك بالاتفاق مع كارتيرون بشكل نهائى خضوع اللاعبين لفحوصات فيروس كورونا المستجد، التى يتم إجرائها استعدادا لعودة النشاط الكرو