شكرا لقرائتكم طارق سليمان: انتقلت للأهلي مقابل 10 آلاف جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حكى قال طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي السابق، كواليس صفقة انتقاله للنادي الأهلي وقيمة انتقاله قائلا: " كنتب لاعبا في فريق الزعفران وانتقلت للأهلي مقابل 10 ألف جنيه على أن يلعب فريق الأهلي مباراتين كل سنة".

وتابع سليمان في تصريحات تليفزيونية، اليوم الجمعة، لقناة أون تايم سبورت: "الأهلي وفر شقة سكنية ولم يكن هناك عقود قبل موسم 1990، وكنت أحصل على 500 جنيه كل موسم، بجانب بعض المكافآت".

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وقال طارق سليمان، أن جيله في الأهلي كان يضم أحمد ايوب ووليد صلاح الدين وياسر رجب وموفق الباشا وثروت عبد الرازق وبعض النجوم الأخرين موضحا أنه كان جيل مميز للغاية".

وفي وقت سابق، أشار طارق سليمان أنه تعرض لهجوم كبير من قبل جمهور الاهلى بسبب أخطاء محمد الشناوى فى المباريات الأولى و لكنه قدم موسم تاريخى مع الفريق الاحمر ويستحق حراسة مرمى المنتخب فى كأس العالم .