شكرا لقرائتكم سامح يوسف: الزمالك الأحق بلقب القرن وانطلاق موسم جديد أفضل سيناريو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سامح يوسف لاعب الزمالك الأسبق أحقية القلعة البيضاء في لقب نادي القرن التي حصل عليها الغريم التقليدي نادي الزمالك.

أضاف سامح يوسف خلال استضافته ببرنامج "أخبارنا" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية ان القلعة البيضاء لها كل الحق في المطالبة بنادي القرن خاصة وأن الأرقام والبطولات تأتي في مصلحة النادي.

تابع أننا شعرنا بظلم في الزمالك في بداية الألفية خاصة عندما كنت ضمن صفوف الفريق الكروي الأول في 2004.

وقال سامح يوسف: "عودة الدوري صعبة للغاية وأري انطلاق موسم جديد في شهر سبتمبر

وأردف أن الجيل الحالي من اللاعبين لم يحصلوا قبل سابق على توقف لمدة 4 أشهر لذلك سيكون هناك مشكلات فنية وبدنية كبيرة للاعبين.

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استطاع سامح يوسف ان يحقق لقب الدوري المصري الممتاز بالإضافة الى البطولة العربية موسم 2003 – 2004 مع الزمالك وشهدت مسيرته مع الفريق الأبيض العديد تسجيل العديد من الأهداف المميزة.

ويعمل حاليا سامح يوسف مدربا بقطاع الناشئين في نادي المقاولون العرب الذي سبق وأن انضم منه لنادي الزمالك في بداية الألفية الجديدة.

وقال يوسف أن العزل العام لفرق الدوري هو الضمانة الوحيدة والحقيقية لعودة الدوري المصري

وأشار سامح يوسف ان هناك لاعبين كثيرين في مصر لا يحصلون على رواتبهم بسبب ظروف الأندية وعودة الدوري ستزيد الأزمة.

وشدد على انهم كمدربين لا نحصل على رواتبنا بالكامل في المقاولون العرب لكننا أفضل من غيرنا كتير في أندية يعاني فيها اللاعبين والمدربين من عدم وجود رواتب نهائياً بسبب الظروف الحالية التي تمر بها الأندية حالياً.