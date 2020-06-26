شكرا لقرائتكم تقارير: جمال بلماضى اعتذر عن قبول عرضا من الاتحاد الإماراتى لتدريب "الأبيض" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن جمال بلماضى المدير الفني للمنتخب الجزائرى، اعتذر عن قبول عرضا مغريا من الاتحاد الإماراتى لكرة القدم لتدريب "الأبيض" خلال الفترة المقبلة، حيث ذكر موقع "sportsnewsdz" الجزائرى، أن مسئولا كبيرا من اتحاد الكرة الإماراتى تواصل مع بلماضى لعدة أشهر من أجل إقناعة بتولى المهمة مؤخرا.

أضاف الموقع أن المسئول الإماراتى عرض على بلماضى راتبا ضخما يتجاوز 500 ألف يورو شهريا، بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى المغرية جدا، مما كان يجعله واحدا من بين المدربين الأعلى أجرا في العالم.

أشار الموقع إلى أن بلماضي اعتذر عن قبول هذا العرض مفضلا مواصلة مغامرته مع المنتخب الجزائرى من أجل تحقيق الهدف القادم المتمثل في بلوغ مونديال 2022 وتقديم بطولة تاريخية.

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أوضح الموقع أن خير الدين زطشي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم "فاف"، أكد الثلاثاء الماضي، في مقابلة مع القناة الإذاعة الثانية على تلقي جمال بلماضي لعروض مغرية، مشددا على بقائه حتى نهاية عقده بعد مونديال 2022.

وكان جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري، حصد جائزة أفضل مدرب أفريقي لعام 2019، خلال حفل جوائز الأفضل في أفريقيا الذى أقيم مطلع العام الجارى 2020 في مدينة الغردقة بمصر، متفوقًا على معين الشعباني مدرب الترجي التونسي، وأليو سيسيه مدرب السنغال.

وقاد جمال بلماضي منتخب الجزائر للحصول على لقب كأس الأمم الأفريقية 2019 التى أقيمت في مصر.