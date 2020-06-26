إصابة محمد عواد حارس الزمالك بفيروس كورونا

كتب: ضياء السقا أعلن محمد عواد، حارس مرمى نادي الزمالك، الجمعة، إصابته بفيروس كورونا المستجد. وكتب «عواد» على حسابه الشخصي على «تويتر»: «تحاليل كورونا إيجابي.. دعواتكم». Advertisements وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، قد قرر بالإجماع عدم استكمال مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم. وجاء القرار بعد الاجتماع مع المدير الفني للفريق باتريس كارتيرون، الأربعاء الماضي، بحسب الموقع الرسمي للنادي.

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