خماسية الجبلاية تستعرض برنامج المنتخب الأوليمبي مع شوقي غريب .. الأحد

يعقد مسؤولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، اجتماعا مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي عصر يوم الأحد المقبل. يوم الأحد المقبل. يناقش مسؤولو اللجنة الخماسية مع غريب برنامجه لإعداد المنتخب الاولمبي استعدادا لأولمبياد طوكيو ٢٠٢١. استعدادا لأولمبياد طوكيو ٢٠٢١. يرغب مدرب المنتخب في خوض معسكر إعداده الاول للاوليمبياد في التوقف الدولي خلال الفترة من ٣١ اغسطس المقبل وحتى ٨ سبتمبر ٢٠٢٠.

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