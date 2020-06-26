نجم الزمالك السابق : القلعة البيضاء تعرضت لظلم في قضية نادي القرن الإفريقي

أكد سامح يوسف نجم نادي الزمالك السابق، أن القلعة البيضاء تعرضت لظلم كبير بعدم تتويجه بلقب نادي القرن الإفريقي.
وقال يوسف خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة نادي الزمالك، "الزمالك تعرض للظلم في قضية نادي القرن الإفريقي، فالزمالك الأكثر حصولًاعلى البطولات في القرن الماضي".
وأضاف " رئيس الزمالك يدافع بقوة عن حقوق النادي".
ومنح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف" لقب نادي القرن الإفريقي للنادي الأهلي المصري، بالرغم من أن ناديالزمالك يمتلك تسعة بطولات في حين حصل الأهلي على سبعة بطولات فقط.
وتطرق في حديثه عن أسعار اللاعبين في الدوري المصري، قائلًا" أسعار اللاعبين في الدوري المصري مبالغ فيها بشكل كبير، فهناك لاعبين لا يستحقوا هذه المبالغ".
وأتم " لا نطبق الاحتراف في مصر بشكل صحيح، فالأندية أو اللاعبين لا يلتزمون باللوائح".
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