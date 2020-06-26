تحدث سامح يوسف نجم نادي الزمالك السابق، عن أزمة استكمال مسابقة الدوري المصري للموسم الحالي.
وقال يوسف خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة ناديالزمالك، اليوم الجمعة، "جميع لاعبي الدوري غير جاهزين فنيًا لعودة الدوري، ويحتاجون لفترة إعداد كبيرة".
وأضاف " أتمنى عودة الحياة لكرة القدم المصرية، لكن استكمال الدوري أمر صعب، والأفضل بدء موسم جديد".
وأتم " ضغط المباريات في حال استكمال الموسم سيؤدي إلى إصابات عديدة بين لاعبي الأندية".
كانت هذه تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق عن استكمال الدوري : ضغط المباريات سيؤدي لإصابات اللاعبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.