نجم الزمالك السابق عن استكمال الدوري : ضغط المباريات سيؤدي لإصابات اللاعبين

تحدث سامح يوسف نجم نادي الزمالك السابق، عن أزمة استكمال مسابقة الدوري المصري للموسم الحالي.

وقال يوسف خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة نادي

الزمالك، اليوم الجمعة، "جميع لاعبي الدوري غير جاهزين فنيًا لعودة الدوري، ويحتاجون لفترة إعداد كبيرة".

وأضاف " أتمنى عودة الحياة لكرة القدم المصرية، لكن استكمال الدوري أمر صعب، والأفضل بدء موسم جديد".

وأتم " ضغط المباريات في حال استكمال الموسم سيؤدي إلى إصابات عديدة بين لاعبي الأندية".