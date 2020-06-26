اعلن محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن اصابته بفيروس الزمالك عن اصابته بفيروس كورونا وكتب عواد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "تحاليل كورونا ايجابي... دعواتكم"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. محمد عواد يعلن اصابته بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.