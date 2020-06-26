تعرف على موعد الموسم الجديد من الدوري الفرنسي

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم اليوم عن موعد انطلاق الموسم الجديد والذي سينطلق نهاية الأسبوع قبل الأخير من شهر أغسطس على ان ينتهي الموسم في 23 مايو 2021.

واعتمدت الرابطة جدولا جديدا للمباريات بالنسبة للموسم المقبل بحيث تنطلق

كل مرحلة مساء يوم الجمعة بمباراة واحدة في الساعة التاسعة مساء تليها مباراتين يوم السبت تقام المباراة الأولى في الساعة الخامسة وتقام المباراة الثانية في الساعة التاسعة على أن تختتم الأحد بإقامة باقي المباريات في الساعة الواحد مباراة وأربع مباريات الساعة الثالثة مباراة في الساعة الخامسة وتختتم الجولة بمباراة في الساعة التاسعة .

وستكون فترة التوقف الشتوية قصيرة بسبب اضغط المباريات في الفترة بين 23 ديسمبر و6 يناير تخللها مباريات دور الـ32 لمسابقة كأس فرنسا في عطلة نهاية الأسبوع.