تعرف على مقر احتفال ليفربول بالدوري الإنجليزي

عمت الفرحة العارمة لاعبي ليفربول عقب انتهاء مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي مساء الخميس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي حسمت تتويج ليفربول بلقب الدوري بعد انتظار دام 30 عامًا.

وتابع لاعبو ليفربول مباراة الخميس في أحد الفنادق، وهو سري والذي لم يتم الافصاح عن اسمه لتفادي احتشاد المشجعين، وبمجرد إطلاق الحكم

صافرة النهاية في استاد "ستامفورد بريدج" انطلقت احتفالات لاعبي ليفربول باللقب الذي توج به الفريق آخر مرة في عام 1990 .

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وتغلب تشيلسي على مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني 2 - 1 مساء أمس في المرحلة الحادية والثلاثين التي شهدت فوز

ليفربول على كريستال بالاس 4 - صفر مساء الأربعاء، ليحسم بذلك لقب الدوري لصالح ليفربول حيث يتفوق في الصدارة بفارق 23 نقطة أمام مانشستر سيتي، وذلك قبل سبع مراحل من نهاية المسابقة.

وكان آخر تتويج لليفربول بلقب الدوري الإنجليزي في موسم 1989 - 1990، قبل أن تنطلق البطولة تحت مسمى "الدوري الإنجليزي الممتاز" اعتبارا من عام 1992، وقد حسم ليفربول لقب الدوري للمرة الــ19 في تاريخه.