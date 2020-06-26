"حكيمي" يقترب من انتر ميلان الإيطالي

اقترب بقوة أشرف حكيمي المعار لفريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم من ريال مدريد الإسباني إلى فريق إنتر ميلان الإيطالي نهائيا. ولعب حكيمي "21 عاما" لفريق دورتموند في العامين الماضيين مع دورتموند على سبيل الإعارة. الإعارة. وقالت مجلة "كيكر" اليوم الجمعة، إن قيمة الصفقة ينبغي أن تتراوح مابين 45 مليون يورو بالإضافة لمكافآت. وتمت مناقشة الأمر بالفعل بين الريال وإنتر ميلان، وأن اللاعب لا ينوي العودة إلى مدريد لأنه لا يريد البقاء في دكة البدلاء. ميلان، وأن اللاعب لا ينوي العودة إلى مدريد لأنه لا يريد البقاء في دكة البدلاء. وفي اليوم السابق أعلن بوروسيا دورتموند تعاقده مع الظهير الأيمن البلجيكي توماس مونييه من باريس سان جيرمان. ويقال أن مونييه "28 عاما" سيسد الفراغ الذي سيتركه حكيمي بعد رحيله.

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