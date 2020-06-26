بعد حسم البريميرليج..محمد صلاح يتطلع لسطر جديد من الذهب

حسم نادي ليفربول لقب الدوري الانجليزي الممتاز، بشكل رسمي، بعدما سقط منافسه واقرب ملاحقيه مانشستر سيتي الوصيف أمام تشيلسي بهدفين مقابل هدف.

توج ليفربول بلقب البريميرليج بشكل رسمي بعد غياب طويل عن آخر لقب حققه منذ ثلاثين عامًا، في موسم 1990/1989.

يتربع ليفربول على عرش صدارة البريميرليج بفارق 23 نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف مع تبقي 7 جولات على نهاية عمر المسابقة للموسم الجاري.

نجح النجم الدولي محمد صلاح بالتتويج بلقب البريميرليج مع ليفربول ليكون أول مصري يتوج به، بعدما فاز بلقب الدوري من قبل مع تشيلسي، وحصل على ميدالية.

يركز صلاح في الوقت الحالي مع فريقه بانهاء الموسم بأفضل بشكل ممكن بعد الفوز في جميع المباريات باستثناء مباراتي مانشستر يونايتد و ايفرتون ، الذي حسم التعادل تلك المواجهتين، والخسارة المفاجئة أمام واتفورد.

سيلعب محمد صلاح مع ليفربول بأكثر أريحية بعد حسم لقب الدوري، وسيهدف صلاح لمواصلة كتابة التاريخ مع الريدز، بعدما نجح بتسجيل هدف وصناعة ،

أمام كريستال بالاس خلال المباراة الأخيرة ضمن الجولة الواحدة والثلاثين من الدوري الانجليزي الممتاز، ليرفع النجم الدولي المصري رصيده إلى ١٧ هدف، في المركز الثاني بترتيب هدافي البريميرليج، بالتقاسم مع الجابوني الدولي بيير إيميري أوباميانج مهاجم أرسنال بفارق هدفين عن المتصدر جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي صاحب ال ١٩ هدفًا.

يسعى محمد صلاح لحسم لقب الحذاء الذهبي للمرة الثالثة منذ عودته للبريميرليج مع الريدز، وكتابة أسمه بحروف من ذهب، حيث يحتفظ الأسطورة الإنجليزية آلان شيرر، لاعب بلاكبيرن روفرز ونيوكاسل يونايتد، بهذا الإنجاز التاريخي فقط.

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قد يكون هناك فرصة كبيرة لمحمد صلاح للتتويج بالحذاء الذهبي بعدما حسم اللقب الدوري الانجليزي الغائب منذ ٣٠ عاما عن الريدز ، ويبدأ التركيز وعدم الضغط

عليه في تحقيق إنجاز تاريخي وفريد من نوعه وحسم لقب الهداف للموسم الثالث على التوالي.

يتبقى لليفربول مباريات قوية وسهلة نوعا ما، حيث سيواجه مانشستر سيتي ، ثم استون فيلا الذي يصارع على الهبوط، ثم برايتون ، بيرنلي، ثم مواجهتين قويتين أمام ارسنال ثم تشيلسي، واخيرا نيوكاسل.

فيما سيواجه جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، المتراجع عن مستواه مؤخرا منذ عودة الدوري مع فريقه مباريات أمام ايفرتون ، كريستال بالاس، ارسنال، بورنموث، شيفيلد يونايتد ، توتنهام ، مانشستر يونايتد.

بينما سيواجه أوباميانج مهاجم أرسنال مع فريقه المتذبذب مباريات أقل حدة من ضمنهم ليفربول كالتالي، نوريتش سيتي ، ولفرهامبتون ، أرسنال ، توتنهام، ليفربول ، استون فيلا، واتفورد.

على الجانب الآخر تعرض الأرجنتيني سيرجيو اجويرو مهاجم مانشستر سيتي، وصاحب ال١٦ هدافًا بالموسم الحالي خلال ترتيب الهدافين، خلف محمد صلاح، للإصابة والذي قد يغيب لنهاية الموسم.

وتوج صلاح بلقب هداف الدوري الانجليزي موسم 2017/2018 برصيد ٣٢ هدفا في إنجاز فريد من نوعه ليكون أكثر لاعب سجل أهدافا خلال موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز، منذ أن أصبحت ٢٠ فريق فقط.

وفي الموسم الذي يليه، توج بلقب هداف الدوري الانجليزي برصيد 22 هدف، بالمناصفة مع زميله السنغالي ساديو ماني، وبيير أوباميانج.